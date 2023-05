Anche a Lecco è allarme. Nel nostro territorio s'indaga sui "kit per il suicidio" acquistati online, dopo che una donna trentina di 63 anni utilizzandone uno ha perso la vita. Nove in tutte le persone che in Italia hanno comprato il materiale da siti internet riconducibili a Kenneth Law, l'uomo arrestato in Canada con l'accusa di istigazione al suicidio.

Le città italiane dove si indaga sul caso, oltre a Trento e Milano, sono Monza, Napoli, Lecco, Caserta, Bologna e Pavia. Law era finito in manette in Ontario lo scorso 31 marzo. Secondo quanto scoperto dagli investigatori, avrebbe venduto online circa 1.200 kit per il suicidio a clienti di 40 diversi Paesi.

L'inchiesta sulla vendita dei materiali per suicidarsi era partita a Peel, in Ontario, dopo che erano stati segnalati sette decessi per suicidio nel Regno Unito e tre negli Stati Uniti, tra i quali quello di un ragazzo 17enne. Tutte le morti erano collegate all'acquisto di nitrito di sodio.

La 63enne trovata morta in Trentino avrebbe lasciato un biglietto in cui faceva riferimento al kit utilizzato. Proprio questa circostanza avrebbe allertato l'Interpol che ha poi scoperto come la donna fosse tra i clienti di Law. Dopo aver individuato gli altri 8 acquirenti italiani del farmaco-killer, l'obiettivo delle forze dell'ordine ora è sequestrare il materiale acquistato prima che possa essere utilizzato per gesti estremi.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.