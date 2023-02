Ladri in azione nel rione di Maggianico, abitazioni nel mirino

Ladri in azione a Maggianico. Questa volta i soliti ignoti sono entrati in più di un'abitazione per fare razzìa di gioielli e denaro. Il blitz è avvenuto l'altro pomeriggio, tra via Gaudenzio Ferrari e altre vie limitrofe del rione lecchese. In un caso i malviventi sarebbero riusciti a rubare, nell'altro sono invece stati messi in fuga dal rientro di uno dei proprietari, come ci ha raccontato una parente dei diretti interessati.

I ladri hanno molto probabilmente tenuto d'occhio la coppia residente e non appena marito e moglie sono usciti di casa, sono entrati in azione: hanno spaccato il vetro di una finestra entrando così all'interno dell'abitazione. Qui hanno iniziato a mettere sottosopra mobili e cassetti di alcuni locali per cercare soldi e oggetti di valore.

A un tratto, dopo una ventina di minuti, il figlio della coppia è però rientrato a casa e sentendolo arrivare i malviventi sono fuggiti lasciando a soqquadro parte della casa dalla quale non sarebbero però riusciti a rubare nulla. L'episodio di cronaca ha suscitato rabbia e preoccupazione tra gli abitanti del rione, dove erano già capitati episodi simili.