Aumentano le segnalazioni di furti a Lecco. Due le zone più colpite, tra l'altro entrambe già note per simili episodi di cronaca: Bione e Santo Stefano, lungo il viale Turati. Durante la mattinata di domenica 14 gennaio si è registrato solo l'ultimo episodio: una donna è stata derubata (A.F.) è stata derubata della sua borsa verde, all'interno della quale erano presenti soprattutto il portafogli e il telefono cellulare.

La tecnica usata è, anche in questo caso, nota: la donna, dopo essere salita in auto, è stata avvicinata dal malintenzionato con la scusa di dover trovare dei soldi lanciati sotto l'automobile; una volta distratta la malcapitata, l'uomo ha aperto la portiera del passeggero ed è fuggito con la borsa, correndo in direzione dei complici che lo stavano aspettando in auto. Sono decine le segnalazioni che arrivano dal silos presente sotto l'Esselunga - una solo nella giornata di sabato -, pattugliato dagli agenti della vigilanza privata ma evidentemente non messo al riparo dagli spiacevoli avvenimenti.

Macchina spaccata in viale Turati

Giovedì, invece, una donna si è ritrovata con i vetri dell'auto sfondati: il protagonista - o i protagonisti - ha spaccato i finestrini e rovistato all'interno della quattro ruote. Solo qualche settimana prima la stessa malcapitata si era ritrovata, lei come altri, con le gomme della macchina tagliate.