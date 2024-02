Ruba un'auto e finisce la benzina: la folle fuga finita con una denuncia

Un furto finito goffamente male. Un 40enne di Lecco ha rubato un’auto in provincia di Bergamo, ha finito la benzina lungo l’autostrada del Sole ed è stato notato dalla Polstrada mentre ha cercato di nascondersi sotto una coperta, vanamente. L'uomo è stato quindi denunciato dagli agenti della Stradale di Orvieto con l’accusa di furto.

La vicenda è da fissare nel tempo qualche mattina fa quando la pattuglia, durante un giro di perlustrazione lungo l’A1, è entrata in un’area di sosta nei pressi di Chiusi, in direzione sud. I centauri hanno notato una Opel Corsa posteggiata, apparentemente vuota. Gli agenti sono stati però attirati dagli ondeggiamenti della vettura. Prima di avvicinarsi, hanno consultato la banca dati, verificando che il mezzo risultava rubato due giorni prima dalla provincia di Bergamo. All’interno della Opel, i poliziotti hanno visto una coperta e, sotto la coperta, la sagoma di un uomo. La giustificazione dell’occupante era quella di ripararsi dal freddo, ma le motivazioni erano ben altre. Lo riporta TerniToday.it.

Trasferito in caserma, è emersa la verità: il quarantenne – gravato da una serie di precedenti ma non dall’accusa di furto – ha infatti ammesso di avere rubato lui la macchina e di essere rimasto senza benzina in autostrada. Avrebbe cercato di fare il pieno, se non fossero intervenuti gli agenti, che lo hanno così segnalato all’autorità giudiziaria per poi restituire l’utilitaria al legittimo proprietario.