Ladro "fashion": colpisce a Fidenza, arrestato giovane lecchese

Ladro seriale lecchese pizzicato dopo l'ennesimo furto. Questa volta il giovane aveva colpito all'interno di alcuni negozi del Fidenza Village, finendo la sua corsa con un arrestato in flagranza. Protagonista della vicenda un 22enne residente nel nostro territorio e con diversi precedenti di polizia: l'accusa nei suoi confronti è di furto aggravato. Martedì pomeriggio è arrivato al centro commerciale con l’idea di rubare: per prima cosa ha girato per diversi negozi di marca e poi è passato all’azione, ritornando all’interno degli esercizi visitati prelevando i capi di vestiario, li ha indossati sotto ai suoi e staccato l’antitaccheggio con delle tronchesine.

I movimenti e gli spostamenti del 22enne sono stati notati dal personale della vigilanza, che ha chiamato i carabinieri della Stazione di Fidenza e gli stessi l'hanno fermato nel parcheggio. Tutta la merce, per un valore di oltre 1200 euro, è stata restituita ai proprietari, mentre il ragazzo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane per i suoi precedenti specifici di furto, con il medesimo modus operandi, all’interno degli outlet è sottoposto alla misura del Divieto di Ritorno nel Comune di Novi Ligure (Alessandria) e Serravalle Scrivia.