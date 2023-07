Il ladro che cerca di rubare nella casa di un poliziotto: arrestato

Si è introdotto alle due di notte in una casa in via Dante a Como, probabilmente ignaro che proprio lì vivesse un ispettore di polizia in servizio alla Questura cittadina. L'agente ci ha messo quindi pochissimo a segnalare ai colleghi che un soggetto sospetto si era introdotto nel condominio, descrivendo in tempo reale quello che stava succedendo.

Come illustrato dai colleghi di QuiComo, all’arrivo della pattuglia i poliziotti non hanno fatto altro che seguire le precise indicazioni del collega che li ha indirizzati all’interno di una delle cantine dove hanno travato e bloccato l’uomo mentre tentava di rubare una costosa bicicletta.

Il 41enne, un lecchese anagraficamente residente a Como ma senza fissa dimora, una volta portato in Questura, su indicazioni del Pubblico ministero di turno, è stato arrestato per tentato furto in abitazione e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi alle 12.