Disperso turista in gita sul lago in barca a vela, ricerche dalla notte

Soccorsi in azione sul lago per ritrovare un turista straniero disperso da ieri. Per tutta la notte scorsa, quella tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio, i Vigili del Fuoco di Lecco e quelli di Como hanno perlustrato via terra e tramite i mezzi e le squadre nautiche tutto il lago di Como alla ricerca di un turista tedesco partito da Domaso che non ha fatto rientro con la propria barca a vela.

Al momento in cui scriviamo (ore 9) le operazioni di ricerca sono ancora senza esito e continueranno quindi anche nella giornata di oggi. In volo notturno anche l'elicottero di Areu per le ricerche dall'alto.