Il lago esonda per le forti piogge, chiusa la Statale 639 a Suello

Da mercoledì sera interrotto il traffico veicolare in entrambe le direzioni dal km 13,900 al km 14,000. Frana in località Roncaiolo a Ballabio: sospesa l'erogazione del servizio idrico

Il maltempo di mercoledì, oltre alla paura per la situazione critica di alcuni torrenti ingrossati dalla pioggia e per alcuni eventi franosi, ha causato numerosi disagi alla viabilità e all'erogazione di servizi.

Lungo la strada statale 639 "Dei Laghi di Pusiano e di Garlate" è stato chiuso ieri sera il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 13,900 al km 14,000, nel comune di Suello, a causa dell'esondazione del lago a seguito delle forti precipitazioni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

A Ballabio, a causa di una frana occorsa nella notte fra mercoledì e giovedì in località Roncaiolo, è stata sospesa l'erogazione del servizio idrico. I tecnici di Lario Reti Holding sono al lavoro per un pronto ripristino. Per i residenti della località Roncaiolo e Valgrande è possibile ritirare acqua d'uso igienico dall'autobotte disponibile in via Corniola fino alle ore 20. Si raccomanda di dotarsi di taniche. È inoltre in corso da parte della Protezione Civile la distribuzione di un sacchetto di acqua potabile da un litro a persona.

Sulla SP62 Bellano-Taceno continua a essere chiuso il tratto Taceno-Portone inondato di detriti a seguito della frana occorsa nel pomeriggio di ieri. Il Pioverna, ingrossato dalla pioggia, anche mercoledì mattina destava impressione (come si vede nel video).