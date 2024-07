Soccorsi velisti in difficoltà nel lago di Garlate

Soccorsi e portati in salvo due giovani velisti in difficoltà nel lago di Garlate. Alle 14.30 di oggi, domenica 7 luglio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con la squadra nautica - impegnata nell'operazione Lario sicuro 2024 - per prestare aiuto a 2 ragazzi che "hanno scuffiato" con la barca a vela nello specchio d'acqua vicino al territorio comunale di Pescate.

Gli operatori hanno raggiunto presto l'imbarcazione ribaltata. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un'ora con i velisti che sono stati portati a riva al sicuro e in buone condizioni: non è stato infatti necessario chiamare il 118.