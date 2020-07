Giovane soccorso nel lago di Pescate

Paura per un ventenne che nel primo pomeriggio di oggi stava nuotando nel lago di Pescate. Forse a causa di un malessere, il giovane si è trovato in difficoltà dopo essersi immerso nello specchio d'acqua di fronte a via Alzaia.

Il giovane è stato trasportato in ospedale

Dopo l'allarme al 118 sono sono presto intervenuti sul posto l'ambulanza e i soccorsi da Lecco. Il paziente, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco dopo le prime cure ricevute sulla riva. Allertati anche carabinieri e Vigili del fuoco.