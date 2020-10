Monticello: al via i lavori di Lario Reti Holding per il rinnovo dei sottoservizi idrici

Prenderanno il via la settimana prossima i lavori di Lario Reti Holding per il rinnovo dei sottoservizi idrici nelle vie Roma e Verdi a Monticello Brianza. Il cantiere coinvolgerà anche la tubazione di acquedotto a servizio di Piazza Papa Giovanni XXIII, nonché la rete di fognatura di Via Bixio, situata in Comune di Casatenovo.

I lavori saranno svolti in congiunzione con l'intervento di riqualificazione urbana previsto dal Comune di Monticello, che prevede l'asfaltatura delle vie interessate, il rifacimento e la creazione di nuovi percorsi pedonali, nonché la separazione della rete fognaria, a oggi mista, in rete nera (che resterà in gestione di Lario Reti Holding) e rete meteorica bianca (che passerà in gestione comunale).

«Siamo soddisfatti di poter comunicare l'avvio dei lavori - commentano Alessandra Hofmann, Sindaco di Monticello Brianza e Davide Gatti, assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco - La realizzazione di tali opere, a lungo volute da entrambe le parti, garantirà un migliore approvvigionamento idrico alla zona, aumentando l’affidabilità della rete e risolvendo le problematiche di commistione tra acque piovane e fognatura urbana. Ci

permetterà, inoltre, di riorganizzare e mettere in sicurezza le aree stradali e pedonali. Questo progetto è una risposta concreta alle esigenze del territorio e alle lunghe attese dei cittadini, una promessa elettorale che possiamo finalmente tramutare in realtà e un virtuoso esempio di collaborazione tra Comune e Lario Reti Holding, che ringraziamo per la prontezza con cui ha raccolto le nostre richieste».

Le opere in progetto da parte di Lario Reti Holding - per un valore che supera i 400mila euro - prevedono, per la parte di acquedotto, la sostituzione di oltre 900 metri di tubazione, il rifacimento degli allacciamenti e lo spostamento dei contatori al limite delle proprietà e, per la parte di fognatura, la posa di oltre 1.100 metri di tubazioni.

Le opere in capo al Comune di Monticello - del valore complessivo di 200mila euro, fondi ottenuti grazie al contributo di Regione Lombardia con Legge Regionale 9 del 4 maggio 2020 recante "Interventi per la ripresa economica" - prevedono la realizzazione di una nuova linea di acque meteoriche con la predisposizione di circa 24 caditoie, la riqualificazione della sede stradale con circa 500 metri lineari di asfaltature nonché il

rifacimento completo dei marciapiedi esistenti e la creazione di nuovi passaggi pedonali, con lo scopo di supportare e incentivare la mobilità dolce e sostenibile. La conclusione del progetto è prevista per la primavera del 2021.