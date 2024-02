Camper e roulotte al Lavello, la protesta dei cittadini e l'ordinanza del sindaco

Alcuni gruppi di nomadi sono sono tornati per l'ennesima volta in zona Lavello "accampandosi" in spazi pubblici, e sui social scoppia la protesta. L'altra sera è stato anche stato acceso un falò nella zona della passeggiata a lago, con la presenza di alcune persone ubriache e i cittadini tornano a chiedere controlli e sicurezza. Sul posto sono già intervenuti i carabinieri e l'amministrazione di Calolziocorte annuncia un giro di vite con ordinanze di sgombero e la sistemazione di nuove transenne.

"In merito alla presenza di camper e roulotte di questi giorni in zona lavello - si legge in una nota diffusa dal consigliere comunale Fabio Mastroberardino - l'Amministrazione specifica che il sindaco Marco Ghezzi ha emesso subito un'ordinanza pubblica che sarà attiva entro le prossime 24 ore. In questi ultimi mesi l'Amministrazione ha provveduto a chiudere con apposite transenne l'accesso alle aree principali in zona Lavello, ma sono rimaste attualmente scoperte alcune aree minori".

"Al lavoro per prevenire fenomeni di delinquenza e garantire il decoro"

"Si sta provvedendo a svolgere tutte le necessarie procedure per chiudere l'accesso anche a tutte le aree lungo viale De Gasperi entro questa primavera - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - Questi interventi, insieme all'installazione di telecamere già avvenuta in questi mesi, contribuiranno a prevenire i fenomeni di delinquenza e a garantirne il decoro". (La foto è stata postata sul gruppo Facebook Sei di Calolzio se...)