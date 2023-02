Doppio intervento dei soccorsi questa mattina in zona Lavello a Calolziocorte, entrambi in codice giallo. Il primo per un incidente tra due veicoli in via Lavello, all'altezza del civico 30 a poca distanza dall'istituto superiore Rota. Ad avere la peggio una donna di 41 anni che viaggiava a bordo della propria auto: sul posto sono prontamente intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolzio che, dopo averle fornito le prime cure, hanno trasferito la paziente all'ospedale Manzoni di Lecco.

Alle 9.30 una nuova allerta al 118 a causa di una caduta al suolo all'interno di un impianto lavorativo di via De Gasperi. Stando alle prime informazioni a disposizione, sarebbe rimasto infortunato un giovane di 26 anni. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono presto portati i Volontari del Soccorso di via Mazzini, l'elicottero decollato da Como e i Carabinieri della vicina caserma di Calolzio. Allertati anche gli uffici di Ats.

L'elicottero è atterrato nella vicina area verde a poca distanza dal mercato cittadino che si tiene proprio il martedì mattina sul lungoadda del Lavello. In tanti hanno notato le operazioni di soccorso proseguite fino alle 11 con il trasferimento del 26enne in ospedale a Merate in codice giallo. Il paziente ha riportato una contusione addominale.