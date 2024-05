Teatro della Società: si appalta l'ultima parte dei lavori

Scatto finale per la chiusura dei lavori al Teatro della Società di Lecco. Il Comune di Lecco ha pubblicato, nella giornata di martedì 7 maggio e usando la piattaforma Sintel, la procedura aperta per l'appalto di completamento dei lavori di recupero funzionale del Teatro della Società di Lecco.

Rinasce il Teatro della Società di Lecco

La gara, per un quadro economico di 3.460.660 euro, è aperta alle imprese per realizzare gli interventi previsti nel secondo lotto di lavori, che riporterà alla riapertura dello storico teatro cittadino. Il lotto 2 consentirà, infatti, di realizzare le opere di completamento al fine di poter ridare alla città di Lecco un Teatro che oltre ad aspetti tecnico/funzionali dia riscontro positivo alla cittadinanza anche dal punto di vista dell’immagine, delle finiture interne, del comfort; oltre ai lavori edili e impiantistici, questo lotto si connota per il restauro di palchetti, ingresso e ridotto con il recupero delle decorazioni ottocentesche e la realizzazione del dehor in ferro su piazza Garibaldi.

Tutti i dettagli degli interventi rispetto al progetto esecutivo validato sono disponibili allo specifico link presente sul sito istituzionale, mentre la pubblicazione è consultabile nella sezione del sito comunale Bandi di gara aperti 2024. La scadenza per le domande è fissata per il giorno giorno 10 giugno 2024.