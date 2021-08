Lavoratori in nero a Ferragosto: chiuso agriturismo dell'Alto Lago

Operazione contro il lavoro nero delle fiamme gialle. Prosegue, infatti, l'impegno della Guardia di Finanza volto alla tutela della collettività e della legalità economico-finanziaria oltre che alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lavoro sommerso.

Chiuso l'agriturismo

Nel corso di un controllo eseguito nella giornata di Ferragosto, i Finanzieri della Compagnia di Menaggio e i Funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco hanno scoperto in un agriturismo dell'Alto Lago, la presenza di tre, su nove in totale, lavoratori in servizio irregolari; due di loro percepiscono anche l'indennità di disoccupazione.

Una volta terminato il del controllo è stata disposta nei confronti dell'esercente anche la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati.