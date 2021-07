Si fingono pure avvocati o forze dell'ordine per truffare: nuovo allarme nel Lecchese

A Mandello, Lierna e Abbadia telefonate di falsi operatori: "Suo parente ha avuto un incidente, ci deve dare dei soldi per aiutarlo", ma è tutto falso. I Carabinieri chiedono di prestare la massima attenzione

Nel Lecchese continuano a verificarsi truffe a danno di anziani da parte di persone che si fingono perfino carabinieri, avvocati o dipendenti di enti che forniscono servizi di pubblica utilità. Gli ultimi episodi relativi a questi subdoli tentativi di raggiro si sono registrati in particolare nei comuni di Abbadia Lariana, Mandello del Lario e Lierna.

Giovedì 1 e venerdi 2 luglio, alcune ignare vittime sono state contattate via telefono da truffatori che, riferendo di arresti/denunce o di incidenti stradali avvenuti a danno di loro parenti, hanno richiesto del denaro per evitare ulteriori o più gravi conseguenze. Lo stesso è avvenuto anche a Garlate dove l'Amministrazione comunale ha lanciato l'allarme allertando subito le forze dell'ordine. In passato episodi analoghi si erano invece registrati a Calolziocorte, sempre a danno di persone anziane.

In una nota stampa diramata questa mattina, i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno nuovamente invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione, in particolare con riferimenro alla fasce più deboli della popolazione. I Militari chiedono in particolare di: