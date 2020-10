Incidente con auto ribaltata nel tunnel di Lecco, tre persone coinvolte

Incidente con tre persone coinvolte, un'auto ribaltata e intervento dei soccorsi oggi pomeriggio, mercoledì 21 ottobre, nell'attraversamento di Lecco. Poco dopo le 15, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due veicoli si sono scontrati mentre viaggiavano lungo la Statale 36 in direzione sud, tra Abbadia e il comune capoluogo.

Una delle due macchine è uscita dalla carreggiata ribaltandosi. Immediato l'allarme al 118, con l'intervento dei soccorsi scattato in codice rosso. Sul posto due ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco, allertata anche la Polizia Stradale.

Dopo le prime verifiche dei soccorritori le condizioni delle tre persone coinvolte (tutti uomini rispettivamente di 72, 74 e 77 anni) sono apparse per fortuna meno gravi e l'intervento è proseguito in codice verde. Due di loro hanno rifiutato il ricovero, mentre il 77enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni per traumi superfiali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impegnativo e delicato il lavoro dei Vigili del Fuoco: la squadra a bordo di un Aps (autopompaserbatoio) ha infatti collaborato al soccorso dei tre occupanti la macchina, mettendo inoltre in sicurezza la zona dell'incidente, avvenuto in un luogo pericoloso e delicato qual è il tunnel del San Martino che attraversa la città.

Gallery