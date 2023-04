Fango e detriti sulla Strada Statale 36 racc, meglio nota come nuova Lecco-Ballabio. Durante le prime ore del mattino la strada che collega la città capoluogo è stata completamente chiusa, dopodichè è stata disposta la parziale riapertura per chi viaggia verso Milano, ma il discorso è valido per chi entra dall'ospedale. La colata di fango è scesa vicino alla galleria Giulia punto interessato qualche mese fa dall'impressionante frana che ha portato al distaccamento di vari massi - tra cui uno di enormi dimensioni - dalla parete di roccia.

Una squadra di pompieri, munita di autopompa serbatoio, è stata inviata in loco per effettuare il sopralluogo: il distaccamento di materiale sarebbe stato causato dalle forti piogge, che hanno così causato le scarico di detriti sulla stessa sede stradale. Sul posto anche la polizia stradale.