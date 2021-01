Bambino resta incastrato nell'auto della mamma, intervengono i Vigili del Fuoco

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio, martedì 5 gennaio, per aiutare un bambino rimasto chiuso accidentalmente dentro l'auto della mamma. Il fatto si è verificato in un posteggio del centro commerciale "La Meridiana" di Lecco.

Appena scattato l'allarme, i pompieri si sono subito portati sul posto e hanno utilizzato una serie di strumenti appositi per aprire l'auto in sicurezza e riconsegnare il piccolo alla sua famiglia. A parte un po' di preoccupazione, il bambino è sempre stato bene e non è stato necessario l'intervento dei soccorsi sanitari.