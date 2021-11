Bimbo di 2 anni resta chiuso in camera, salvato dai Vigili del Fuoco

È rimasto chiuso per sbaglio in camera da solo e per potergli permettere di riabbracciare i propri cari è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Per fortuna solo tanto spavento e nessun ferito a seguito del "disguido" accaduto oggi, mercoledì 10 novembre, in un'abitazione di via Cà Rossa a Lecco. Protagonista, suo malgrado, un bambino di soli due anni.

Il piccolo è rimasto bloccato per errore, da solo, in una camera dell'appartamento situato al quinto piano di un condominio. A dare l'allarme è stata una parente del bambino: un equipaggio del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è subito intervenuto sul posto con un'autopompa e un'autoscala raggiungendo così la camera dal balcone, per poi entrare e rassicurare il bambino, tratto in salvo senza particolari problemi. Il piccolo sta bene.