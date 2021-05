Borseggiava donne anziane in centro Lecco: scoperta e denunciata dalla Polizia

Nell’ultimo mese in centro Lecco sono stati messi a segno diversi borseggi. Complessivamente sono state cinque le vittime, tutte donne anziane, che hanno subìto il furto del proprio portafoglio, per un danno complessivo di circa 2.000 euro. Un fenomeno che ha destato allarme e preoccupazione in città.

A seguito di quanto accaduto, gli agenti della Squadra Mobile di Lecco hanno subito avviato una serie di indagini che hanno portato all’individuazione della responsabile dei borseggi: si tratta di una donna di origini bulgare.

Il modus operandi: la borseggiatrice cambiava abito e colore dei capelli

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il “modus operandi” della borseggiatrice era sempre lo stesso: dopo aver scelto la propria vittima tra anziane signore ultrasettantenni, la donna riusciva abilmente a sfilare dalle loro borse il portafoglio. Subito dopo, la malvivente si dirigeva presso gli sportelli bancari prelevando ingenti somme di denaro dal conto delle malcapitate.

È stato inoltre accertato che la donna, per nascondere la propria identità e non essere riconosciuta dal sistema di video-sorveglianza degli esercizi commerciali, cambiava sempre l’abito e la capigliatura, tingendosi anche i capelli di colori diversi.

È stata riconosciuta tra i passanti da un poliziotto in quel momento fuori servizio

Ma nella gionata di sabato c'è stata la svolta. Uno degli agenti impegnati nelle indagini - in quel momento non in servizio - stava transitando in via Roma a Lecco quando ha riconosciuto tra i passanti l’autrice dei furti. La donna stava vagando per i negozi del centro in cerca dell’ennesima vittima e, prima che facesse perdere le sue tracce, è stata fermata ed identificata.

Deferita all'Autorità giudiziaria per furto aggravato continuato

In considerazione dei gravi indizi emersi a suo carico, la borseggiatrice è stata così deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato. È ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Lecco l’applicazione di misure di prevenzione volte ad impedire alla malfattrice ulteriori comportamenti di questo tipo.