I dati di un anno di attività dei Carabinieri, netto calo di reati tra Lecco e provincia

Netto calo di reati nel 2020 in provincia di Lecco. È quanto emerge dai dati relativi alle attività svolte nell'ultimo anno dai carabinieri del Comando provinciale di Lecco tra città e territorio. L’Arma ha perseguito oltre l’87% degli illeciti penali che si sono verificati in tutto il Lecchese, dove si è registrata una diminuzione significativa dei crimini predatori rispetto ai dodici mesi passati.

Il consuntivo con tutti i dati

In particolare: furti (-33,67%), rapine (-16,22%), ricettazioni (-20,00%), estorsioni (-3,45%), e truffe a danno di persone anziane (-8,25%). I reparti operanti sul territorio, nel corso del 2020 hanno eseguito 51.562 controlli preventivi di polizia, su 61.395 soggetti e 46.566 veicoli, mentre l’attività repressiva ha fatto registrare 159 persone tratte in arresto e 2.047 deferimenti in stato di libertà.

L’Arma dei Carabinieri nella Provincia di Lecco ha portato avanti il proprio lavoro di controllo e sicurezza con le sue 15 Stazioni territoriali, 4 forestali, 2 Comandi di Compagnia, un Comando Gruppo Forestale, il Nucleo Cinofili di Casatenovo ed una Motovedetta classe 200, facendo dunque registrare nel 2020 un bilancio molto positivo. Un'annata particolare, caratterizzata anche dalle forti restrizioni negli spostamenti finalizzate al contrasto della pandemia.

I servizi legati alla lotta al Covid con la consegna dei computer per la Dad e il ritiro delle pensioni

Inoltre, sempre nel corso dell'anno che sta per concludersi i militari hanno collaborato, unitamente alle altre Forze di Polizia, ai servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai vari Dpcm per il contrasto al Covid-19, svolgendo parallelamente un’importante attività di sostegno alle popolazioni.

In quest'ultimo ambito si segnalano l’intervento in favore degli istituti scolastici della provincia per facilitare lo svolgimento delle didattica a distanza, consegnando a domicilio, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, oltre 700 Pc e Tablet agli studenti, nonché la collaborazione con “Poste Italiane” per il ritiro delle pensioni da parte dei carabinieri in favore di utenti impossibilitati a raggiungere gli uffici postali.