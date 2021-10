Rimane chiuso nell'ascensore, lo liberano i Vigili del fuoco

Disavventura per un 54enne in un condominio di via Ticozzi a Lecco: sul posto un mezzo dei pompieri e l'ambulanza della Croce rossa

Disavventura per un 54enne nella mattinata di sabato a Lecco in Via Ticozzi. L'uomo è rimasto chiuso nell'ascensore di un condominio a causa di un guasto dell'apparecchio. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di piazza Bione, giunti con un mezzo.

L'uomo è stato liberato nel giro di pochi minuti. Sul posto si è portata anche l'ambulanza della Croce rossa italiana, partita dalla vicina sede di via Rimembranza, più che altro a scopo precauzionale. Per fortuna il 54enne, inizialmente spaventato (l'allerta è scattata in codice giallo), una volta liberato non ha necessitato del trasporto in ospedale.