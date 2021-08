Nuovi danni del maltempo nel Lecchese: muro crolla e si abbatte su un'auto

Paura in via Agliati a Lecco dove ha ceduto la parete di contenimento sotto il campo di calcio del rione di San Giovanni. Una trentina gli interventi dei Vigili del Fuoco nel territorio

Sono stati una trentina gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco a causa del maltempo che nella serata di ieri, sabato 31 luglio, ha colpito il territorio di città e provincia.

I pompieri hanno soccorso persone in difficoltà, provveduto al taglio di piante pericolanti e alla messa in sicurezza di luoghi e immobili a seguito di fughe di gas. Danni e disagi anche per allagamenti e smottamenti. La situazione forse più critica si è verifica in via Agliati, nel rione San Giovanni a Lecco (nelle foto).

Poco prima dell'una della scorsa notte, i residenti della via hanno avvertito un boato e dopo pochi istanti, affacciandosi sulla strada hanno visto uno scenario inaspettato e impressionante: il muro di contenimento del campo di calcio dell'oratorio ha ceduto ed è letteralmente crollato sulla strada sottostante. Per fortuna - complice anche l'ora tarda - in quel momento non stava passando nessuno da lì.

Il grande quantitativo di sassi e cemento crollati si sono comunque abbattuti su un'auto bianca parcheggiata a lato della strada, auto che apparterrebbe a un residente della zona. L'area è stata ora delimitata per evitare il passaggio e permettere, appena possibile, le opere di messa in sicurezza che saranno senza dubbio ingenti e costose.

Nelle scorse ore, durante l'ultima perturbazione, sono caduti ben 63mm di pioggia nel Lecchese. E anche per le prossime ore l'allerta maltempo resta elevata: è prevista pioggia nel pomeriggio di oggi, domenica, in serata e per la giornata di domani.