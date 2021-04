Evade ancora dai domiciliari: nuovamente arrestata dalla polizia

La 27enne era già finita nei guai l'altra sera dopo aver minacciato gli agenti intervenuti per sedare una lite tra lei e il fidanzato. A Pasqua è stata individuata durante i controlli anticovid

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Lecco per intensificare i controlli nelle festività di Pasqua, gli Agenti della Squadra Volanti hanno nuovamente tratto in arresto N.M.K. per evasione dai domiciliari.

La donna - peruviana di 27 anni - era già nota alle forze dell'ordine anche per altri precedenti reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. A Pasqua si è resa responsabile del reato di evasione dall’abitazione presso la quale era sottoposta agli arresti domiciliari.

A seguito dei controlli portati avanti nel pomeriggio di ieri, la donna è risultata essere evasa già diverse volte, l’ultima delle quali giovedì 1° aprile, quando i poliziotti l’avevano arrestata intervenendo presso l’ostello della solidarietà di via Alla Fonte 6 a Lecco, dove era stata segnalata una violenta lite tra due fidanzati. In quell'occasione, sia l'uomo (in modo più grave) sia la donna, si erano scagliati contro gli agenti minacciandoli e aggredendoli verbalmente durante i controlli.

Proprio a seguito delle verifiche seguite alla lite, le forze dell'ordine avevano scoperto che a reagire malamente era stata N.M.K., già denunciata in passato per evasione dai domiciliari. Nell’udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Lecco, il Giudice ha convalidato l’arresto della 27enne disponendo nei suoi confronti il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.