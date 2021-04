Un altro incendio nei boschi, intervento dei Vigili del Fuoco alle pendici del San Martino

Tre incendi nel Lecchese nel giro di poche ore. Dopo Esino Lario e Civate - dove le fiamme si sono propagate sul Monte Croce e al Cornizzolo - sempre oggi, mercoledì 7 aprile, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche alle pendici del San Martino, nel territorio comunale di Lecco (nelle foto).

Il rogo si è propagato nella tarda mattinata nel bosco sopra via Stelvio danneggiando parte del verde. Solo il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del Fuoco ha permesso di estinguere l'incendio nel giro di due ore.

L'allerta incendi negli ultimi giorni è salita notevolmente anche a seguito del terreno secco per la mancanza di pioggia e per il vento. Sempre le forti raffiche, nella giornata di ieri, hanno inoltre reso necessario per ben 15 volte l'intervento dei pompieri anche in città per mettere in sicurezza alberi e persiane pericolanti.