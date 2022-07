Principio d'incendio al centro commerciale, pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Paura, ma per fortuna nessun ferito, per un principio d'incendio che si stava propagando questa mattina al centro commerciale Iperal di Lecco. L'allarme è scattato alle ore 8.30 di martedì 5 luglio: sul posto, nel supermercato di via Fabio Filzi, si sono subito portati i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con un'autopompa serbatoio e sei unità.

Pronto e provvidenziale l'intervento dei pompieri: il principio di incendio che interessava uno dei negozi interni è stato fermato. Il pronto intervento ha infatti evitato il propagarsi delle fiamme al resto della struttura. Non ci ci sono state persone ferite. Le operazioni di spegnimento ed evacuazione dei fumi sono terminate alle 9:20.