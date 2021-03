Incidente tra auto e moto in viale Adamello, soccorsa una giovane

Dopo lo spavento iniziale, le condizioni della 17enne sono per fortuna risultate non gravi

Non sono per fortuna gravi le condizioni della 17enne caduta con la moto dopo l'impatto con un'auto in via Adamello a Lecco. L'incidente è avvenuto alle 16 di oggi, giovedì 4 marzo a poca distanza dalla rotonda con via Matteotti. Ancora incerte le cause e l'esatta dinamica dello schianto che ha coinvolto due persone: una viaggiava sullo scooter e l'altra a bordo di una vettura di colore chiaro.

Immediato l'allarme al 118 dopo l'impatto tra i due veicoli. Inizialmente i soccorsi sono scattati in codice rosso. Il personale sanitario giunto velocemente sul posto insieme alla Polizia locale ha aiutato la giovane motociclista prestandole le prime cure a bordo strada. La 17enne è quindi stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde per ulteriori cure e gli accertamenti del caso.

Gallery