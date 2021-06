Incidente stradale all'altezza del Palataurus, necessario l'intervento dei soccorsi

Lo schianto oggi pomeriggio in via Brodolini a Lecco: coinvolti due uomini di 50 e 51 anni

Incidente tra un'auto e un furgoncino in via Brodolini a Lecco, all'altezza del Palataurus. Lo schianto si è verificato alle ore 14.45 di oggi, giovedì 17 giugno. Ad avere la peggio sembra sia stato il conducente della macchina di colore grigio che viaggiava in direzione Bione, raggiunta e tamponata con forza nella parte posteriore dall'altro veicolo.

Coinvolti nel sinistro un uomo di 50 e un altro di 51 anni: nessuno dei due avrebbe comunque riportato ferite gravi. Dopo un'iniziale allerta in codice giallo, l'intervento di Areu è infatti proseguito in verde. Sul posto l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, sul posto anche i Carabinieri.

Al momento in cui scriviamo sono ancora in corso verifiche in merito all'esatta dinamica dell'incidente stradale. Diverse le persone e i passanti che avrebbero sentito il botto tra il furgoncino e l'utilitaria. Alcuni dei presenti erano in attesa di entrare al Palataurus dove si trova l'hub per le vaccinazioni anticovid, mentre altri stavano passeggiando lungo la ciclopedonale sul lato opposto della carreggiata.