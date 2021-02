Infortunio sul lavoro a Lecco, soccorso un 56enne

I fatti sono avvenuti in via Don Ticozzi nella mattinata di oggi, sabato 27 febbraio

Infortunio sul lavoro in viale Don Giovanni Ticozzi nella mattina di oggi, sabato 27 febbraio, a Lecco. I soccorsi sono dovuti intervenire in strada dopo l'allarme al 118 scattato in codice rosso alle ore 11.15. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno prestato aiuto a un uomo di 56anni, poi trasportato all'ospedale Manzoni in codice giallo con un trauma dorso lombare. Allertati anche l'Ats Brianza e gli agenti della Questura di Lecco.