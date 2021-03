Bollettino Coronavirus: 62 nuovi casi nel Lecchese, il rapporto scende al 7,7%

A fronte di 47.175 tamponi, oggi in Lombardia si registrano 3.643 positivi. Preoccupa il forte rialzo di ricoveri ospedalieri: 213 più di lunedì, con un aumento di 14 nelle terapie intensive

Scende il rapporto tamponi/positivi in Lombardia, dal 9,69% di ieri, lunedì, al 7,7% di oggi, martedì, con un numero molto elevato di test eseguiti (più del doppio di ieri). Il miglioramento si registra anche nel Lecchese, dove i nuovi casi sono 62, numero che porta il totale da inizio pandemia a 20.663.

A fronte di 47.175 tamponi effettuati, oggi in Lombardia sono 3.643 i nuovi positivi (rapporto al 7,7%). I guariti/dimessi sono 3.851. I ricoveri in ospedale sono 213 più di ieri, aumento di 14 in terapia intensiva. Purtroppo si registrano altri 99 decessi. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

I dati per provincia

Milano: 907 di cui 374 a Milano città;

Bergamo: 200;

Brescia: 510;

Como: 370;

Cremona: 160;

Lecco: 62;

Lodi: 64;

Mantova: 283;

Monza e Brianza: 263;

Pavia: 203;

Sondrio: 25;

Varese: 512.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 47.175 (di cui 29.996 molecolari e 17.179 antigenici) totale complessivo: 7.762.711

i nuovi casi positivi: 3.643 (di cui 103 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 575.437 (+3.851), di cui 5.458 dimessi e 569.979 guariti

in terapia intensiva: 836 (+14)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.165 (+213)

i decessi, totale complessivo: 29.975 (+99)

