Coronavirus, i dati di martedì 30 marzo: nel Lecchese 83 casi di positività

Sono state trovate altre 83 persone positive al covid in provincia di Lecco nella giornata di martedì 30 marzo. In proporzione al numero di tamponi effettuati, il dato è in leggero calo rispetto ai giorni scorsi. Tra Lecco e hinterland da inizio pandemia i casi di positività al Coronavirus sono 21.548 in totale. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

Oggi in Lombardia, a fronte di 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi (rapporto in diminuzione al 7,3%). I guariti/dimessi sono 2.469. Si registrano ancora 85 decessi, scendono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive regionali (-8) ma crescono ancora notevolmente gli ingressi negli altri reparti (+115).

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 44.289 (di cui 23.728 molecolari e 20.561 antigenici) totale complessivo: 8.113.066

i nuovi casi positivi: 3.271 (di cui 75 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 604.384 (+2.469), di cui 5.763 dimessi e 598.621 guariti

in terapia intensiva: 862 (-8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.109 (+115)

i decessi, totale complessivo: 30.635 (+85)

I nuovi casi per provincia