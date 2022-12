Cordoglio per la morte dell'ex assessore Carlo Invernizzi

Lecco piange l'ex assessore Carlo Invernizzi. Molte le attestazioni di cordoglio in città per la scomparsa di un uomo molto stimato e a lungo impegnato con passione nelle istituzioni locali, in particolare nell'ambito dei Servizi alla Persona e nel sociale. Invernizzi era stato assessore in Comune a Lecco dal 1994 al 2006 e poi consigliere comunale fino al 2009. Abitava a Mandello del Lario ed era stato anche dirigente del Lecco Calcio a 5, nonchè appassionato di rally. Si è spento all'età di 70 anni.

"Carlo Invernizzi era stato un amministratore dal fare semplice, ma dall'intelligenza acuta e dalla grande visione, una persona molto generosa e creativa nell'interpretare il ruolo di assessore - ricorda l'attuale sindaco di Lecco Mauro Gattinoni - Ricordo con affetto la passione con la quale coinvolgeva i giovani e le persone più fragili nelle numerosissime iniziative di cui si faceva promotore e con stima la sua capacità di creare legami e relazioni a livello cittadino e provinciale, con quel senso di appartenenza alla collettività che lo ha sempre contraddistinto. L'Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo impegno civico ed esprime vicinanza alla sua famiglia".