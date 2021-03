Lecco: non ce l'ha fatta la giovane caduta dal quarto piano nel corso del fine settimana

Beatrice, solo 15 anni, era arrivata al "Manzoni" in condizioni disperate: nella notte tra mercoledì e giovedì è stata dichiarata la morte cerebrale

La polizia si era portata sul posto per l'avvio delle indagini

Non ce l'ha fatta Beatrice, la giovane di solo quinidici anni che, nella serata di domenica, è caduta dal quarto piano di uno stabile di via dell'Isola, nel rione lecchese di Pescarenico. Nella notte tra mercoledì e giovedì 18 marzo è stata dichiarata la morte cerebrale, cui farà seguito l'espianto degli organi come accordato dalla famiglia dell'adolescente.

I soccorsi

Le condizioni della quindicenne erano apparse, purtroppo, sin da subito disperate: sul posto si erano portati i volontari della Croce Rossa di Lecco, unitamente al personale a bordo di un'automedica, che avevano trasportato la giovane presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale "Manzoni" di Lecco. I rilievi erano stati affidati agli agenti della Polizia di Stato, giunti in loco a bordo di tre pattuglie.