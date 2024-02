Petardi e torce costano cari: quattro Daspo per Lecco-Pisa

Lecco-Pisa costa cara anche ai tifosi. Oltre ai mille euro affibbiati alla società come sanzione, ben quattro supporter blucelesti hanno ricevuto il Daspo dalla Questura di Lecco: staranno fuori dagli stadi di calcio per un anno per quanto commesso lo scorso 20 gennaio. Si parla di persone di età compresa tra i 28 e i 30 anni, pizzicate dal sistema di videosorveglianza e dalle riprese effettuate dalla Polizia scientifica che opera al "Rigamonti-Ceppi".

Petardi e torce in campo: quattro Daspo

Nello specifico, ai giovani viene contestato il lancio di fumogeni e petardi avvenuto durante la partita, nel caso specifico vinta 1-3 dai toscani: uno di essi, nel corso del secondo tempo di gioco e mentre si trovava in mezzo ad altri tifosi, ha estratto dalla tasca una torcia e, dopo averla accesa, l'ha lasciata “cadere pericolosamente a terra, con successiva fuoriuscita di vistoso fumo e luce rossa”, spiega la Questura di Lecco; un altro, sempre nel corso del secondo tempo, ha raccolto un altro artificio pirotecnico lasciato cadere a terra dal sopra indicato tifoso e l'ha lanciato all’interno del campo di gioco, portando così alla sospensione della gara per alcuni minuti; il terzo, durante l’incontro, ha acceso tre torce, “con contestuale emissione di vistoso fumo”; il quarto, nel corso dell’incontro, ha lanciato un grosso petardo, che è così esploso “vicino ad alcuni fotografi ivi presenti”.

Gli accertamenti sono stati eseguiti da personale della Digos e del locale Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, mentre è stato il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha firmare i quattro provvedimenti nei confronti di altrettanti tifosi del Lecco. A ottobre 2023 tre giovani sono stati daspati con motivazioni molto simili.