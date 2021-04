Scontro tra auto lungo la Statale 36, soccorsi due giovani di 19 anni

Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, domenica 11 aprile, lungo la Statale 36 in direzione sud. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 16.30 all'altezza del chilometro 50 a Lecco, nella tratta scoperta che collega l'uscita dall'attraversamento cittadino con il Terzo Ponte. Sul posto sono dovuti intervenire i soccorsi di Areu con l'ambulanza del Soccorso Mandellese, allertata anche la Polizia Stradale.

Il ragazzo e la ragazza sono stati trasferiti al Manzoni, le loro condizioni non sono gravi

Nello schianto - per fortuna dall'esito non grave - sono rimasti feriti un ragazzo e una ragazza, entrambi di 19 anni. L'allarme è scattato in codice giallo. La 19enne ha riportato alcune contusioni ed è stata trasportata all'ospedale di Lecco in codice verde. Il ragazzo è invece stato trasferito sempre al Manzoni ma in codice Giallo: ha riportato una contusione al torace e all'addome.