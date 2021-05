Minorenne esplode colpi di pistola a salve in zona stazione, panico tra la gente

I fatti in via Balicco a Lecco, tra una folla di studenti diretti a scuola. Il giovane è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia

Ha esploso quattro colpi di pistola a salve in una zona centrale di Lecco creando panico tra la gente: ad agire è stato un minorenne presto individuato e denunciato dalla Polizia di Stato. I fatti - chiariti nel tardo pomeriggio - sono avvenuti questa mattina poco prima delle 8 in via Balicco, non lontano dalla stazione ferroviaria cittadina.

Il giovane ha sparato a salve tra la folla di ragazzi appena scesi dal treno per recarsi presso gli istituti scolastici. L’episodio ha subito generato il panico, creando una fuga generale di tutti i presenti. Gli agenti delle Polizia Ferroviaria, udendo gli spari dalla stazione vicina, si sono subito recati sul posto. Dopo aver accertato che non vi fossero feriti, gli agenti hanno immediatamente avviato un'accurata ricerca rinvenendo i bossoli dell’arma che, per fattezza e misura, erano verosimilmente riconducibili ad una pistola a salve.

Vista la gravità dell’accaduto, anche per le conseguenze che lo stesso avrebbe potuto determinare per il panico creatosi, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lecco, insieme ai colleghi della Polizia Ferroviaria, si sono messi subito al lavoro per identificare il soggetto e contestualizzare l’evento.

Sono quindi stati analizzati tutti i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, che hanno consentito di dare un volto all’autore del folle e insensato gesto. Successivamente, dopo varie ricerche e servizi di appostamento, lo stesso è stato riconosciuto e bloccato dagli operatori sempre nei pressi della stazione.

Il giovane è stato denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose

Si tratta di un quindicenne che, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, ha consegnato agli agenti la pistola risultata effettivamente a salve e munita di tappo rosso. Il ragazzo, dimostratosi consapevole della gravità dell’azione posta in essere, è stato deferito alla Procura dei Minori di Milano per procurato allarme ed esplosioni pericolose. L’arma è stata sequestrata.