Si rompe un tubo dell'acqua: allagata via Leonardo da Vinci

Problemi in via Leonardo da Vinci. La centralissima via di Lecco è stata allagata nel corso del pomeriggio di giovedì 25 gennaio a causa della rottura di un tubo avvenuto all'altezza di un tombino installato al centro della carreggiata: sul fondo stradale si sono riversati litri e litri d'acqua, "portati in giro" dall'intenso passaggio di autoveicoli in quella zona della città capoluogo. La gestione della rete idrica cittadina è affidata ai tecnici di Lario Reti, società a capitale interamente pubblico partecipata dagli Enti Locali.