Brutta caduta lungo il Sentiero del viandante, 69enne soccorso d'urgenza

Soccorso in codice rosso dopo una brutta caduta in una zona impervia lungo il Sentiero del viandante. Paura per un escursionista di 69 anni infortunatosi nella mattinata di oggi, domenica 16 giugno. L'allarme è scattato alle 10 lungo la tratta che attraversa il territorio comunale di Lierna.

Immediato l'intervento sul posto dei tecnici del soccorso alpino di Dervio, dei vigili del fuoco di Lecco e dell'elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollato da Como per prestare aiuto al 69enne rimasto ferito nella caduta. Dopo essere stato raggiunto e portato in una zona sicura, l'uomo è stato quindi sottoposto alle prime cure mediche e trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco con l'elisoccorso.