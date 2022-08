Lite sul lungolago, intervengono i soccorsi

Nuovo episodio di violenza, per fortuna dagli esiti non gravi, a Lecco. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire la scorsa notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto sul Lungolario Isonzo a Lecco a seguito di una lite. L'allarme è stato dato alle 4.45 e l'intervento è scattato in codice giallo. Ad avere la peggio un giovane di 18 anni.

Dopo le prime cure portate sul posto, il ragazzo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco con l'ambulanza della Croce Rossa. Allertata anche la Questura cittadina.