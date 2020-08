Violenta lite a Paderno d'Adda: colpito con un pugno al volto, uomo finisce in "rosso" in ospedale

Violenta lite dai gravi risvolti a Paderno D'Adda. Il fattaccio alle ore 20:31 in via Ugo festini: la lite è degenerata in violenza e R.G., uomo di sessantanove anni, è stato colpito da un pugno sferrato in pieno volto dal suo "avversario", un ventisettenne; il fendentente gli ha causato un trauma cranico, la perdita di conoscenza e dell'otorragia, ovvero la fuoruscita di sangue dall'orecchio che può essere dovuta a lesioni del condotto uditivo esterno o della cassa del timpano.

L'uomo è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco: sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti sul posto insieme ai volontari della Croce Rossa di Casatenovo, della Croce Rossa di Merate e all'automedica.