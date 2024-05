Violenta lite in strada sulla Briantea, intervento dei soccorsi

Intervento delle forze di soccorso e dell'ordine domenica mattina, poco prima delle 9, sulla ex Statale 342 'Briantea' tra Bevera di Sirtori e La Valletta Brianza.

Stando alle informazioni raccolte non si è trattato di un normale incidente stradale, ma di una lite sfociata in contatto fisico, forse per motivi legati alla guida. Sul posto è sopraggiunta l'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo, seguita dai carabinieri della stazione di Cremella.

Coinvolti nell'episodio due uomini. Secondo alcune testimonianze fra i due, proprio a margine della carreggiata, sarebbe intercorso un alterco assai 'rumoroso' con grida che hanno richiamato l'attenzione degli automobilisti in transito, seguito, con ogni probabilità, da uno scontro fisico.

I soccorritori hanno trasportato un 55enne e un 20enne all'ospedale Mandic di Merate in codice verde. Nessuna seria conseguenza per loro. La ricostruzione del fatto è affidata ai militari.