Lavoratori in nero: i carabinieri fanno chiudere un esercizio a Vercurago

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nel periodo delle festività. I carabinieri di Calolziocorte, supportati dal militare del Nucleo ispettorato del lavoro di Lecco, nei giorni scorsi hanno sottoposto a verifica un esercizio commerciale a Vercurago. Il controllo si è concluso con l'immediata sospensione dell'attività a seguito delle violazioni riscontrate.

Si tratta di un esercizio adibito alla somministrazione di alimenti in via Vittorio Veneto, nel quale i militari hanno riscontrato la presenza di quattro lavoratori in nero, nonché la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Sanzioni per un esercizio in centro Calolzio

I controlli dei carabinieri hanno riguardato anche un esercizio del centro di Calolzio, al cui titolare gli uomini dell'Arma hanno contestato più di 14mila euro per violazioni amministrative inerenti il mancato aggiornamento del documento valutazione rischi e la mancanza di estintori all'interno del locale.