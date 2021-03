Incendio in un capannone, a fuoco materiale isolante per la ristrutturazione

Pronto intervento dei pompieri a Lomagna per sedare il rogo

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere l'incendio.

Incendio in un capannone in via di ristrutturazione a Lomagna. Il rogo si è propagato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 marzo, nell'ex area Juncker.

Non appena scattato l'allarme, dal Comando Vigili del Fuoco di Lecco sono state inviate sul posto un'autopompa e un'autoscala, e dal distaccamento di Merate un'altra autopompa e un'autobotte. L'incendio ha coinvolto diverso materiale isolante per la ristrutturazione, andato così distrutto (nelle foto).