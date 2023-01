Caduta masso: ancora chiusa la strada tra Lorentino e Favirano

Si sta rivelando più problematica di quanto inizialmente previsto la situazione dello smottamento avvenuto nella frazione di Lorentino a Calolziocorte, con la caduta di un grosso masso in mezzo alla strada. La frana si è verificata martedì 10 gennaio. Per fortuna in quel momento nessuno stava passando da lì e non ci sono stati danni a persone o cose.

Ma ci vorranno almeno altri 3 giorni di verifiche e lavori prima di poter riaprire la carreggiata che unisce Lorentino con Favirano, località di Torre De' Busi. Sindaco, Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e tecnici si erano subito portati sul posto non appena informati della caduta del masso attivando le operazioni di ripristino.

Il geologo sta portando avanti ulteriori controlli e domani si potrebbero avere aggiornamenti sull'esatta tempistica di riapertura. Fino a lunedì la strada resterà chiusa, ma non si hanno ancora certezze. Al momento è in corso una prima impegnativa messa in sicurezza, più avanti potrebbero essere programmati interventi più radicali per una definitiva sistemazione della parete collinare da cui è crollato il materiale roccioso.

"Nella giornata di ieri il geologo ha svolto ulteriori verifiche sulla parete rocciosa - spiega Marco Ghezzi, sindaco di Calolziocorte - Il tecnico si è imbragato e ha valutato la situazione in modo approfondito. Oggi è arrivata la relazione con le relative prescrizioni. Nel pomeriggio ci sarà un sopralluogo con la ditta per un primo intervento di messa in sicurezza. Spero che i lavori si possano concludere nel giro di un paio di giorni. Poi si dovrà programmare un intervento più risolutivo. Ma qui dovremo fare i conti con i costi. Il primo intervento minimo prevede una spesa tra i 10mila e i 15mila euro - conclude Ghezzi - l’altro molti di più".