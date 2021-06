Auto contro la recinzione di una casa sul lungolago, soccorso 46enne

Stava viaggiando a bordo della propria Panda sul lungolago Aldo Moro di Vercurago, quando all'improvviso è uscito di strada andando a sbattere contro la cancellata di un'abitazione, "slittando" poi per alcune decine di metri lungo la carreggiata.

L'incidente è avvenuto alle 15.30 di oggi, giovedì 10 giugno. Molto forte l'impatto della macchina contro la recinzione di colore bianco del giardino dei un'abitazione situata poco prima del campo sportivo e del bar Pregio. L'allarme al 118 è così scattato in Codice Rosso e sul posto si sono subito portati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte, i Vigili del Fuoco di Lecco, la Polizia locale di Vercurago e l'auto medica del 118. I soccorritori hanno subito prestato aiuto all'uomo alla guida, un 46enne poi trasportato in ospedale in codice giallo. L'automobilista ha riportato un trauma cranio facciale.

Distrutta la parte anteriore della macchina. Fortunatamente in quel momento in quella tratta di strada del lungolago vercuraghese non stavano passando altri veicoli, nè persone a piedi.