"Nuove predazioni da parte di lupi nel Lecchese"

"La presenza dei lupi nel nostro territorio è conclamata". Lo dice Giacomo Zamperini, presidente della commissione Montagna e coordinatore del gruppo "Grandi Carnivori" di Regione Lombardia, che proprio oggi è tornato sul tema della fauna selvatica a seguito di "presunte nuove predazioni" avvenute in provincia di Lecco. Il consigliere regionale ed esponente di Fratelli d'Italia indica in particolare la zona dei Piani dei Resinelli come quella dove i lupi avrebbero colpito. In passato Zamperini aveva segnalato avvistamenti anche in zona Monte Barro, a Galbiate.

"Questa volta parrebbero esserci state delle nuove predazioni ai Piani Resinelli, in zona “Montanina” e sopra Ballabio, dove sono state rinvenute due carcasse di ungulati - scrive Zamperini allegando due immagini eloquenti - Proprio la settimana scorsa ero in piazza a fianco degli agricoltori di Coldiretti per sostenere il loro grido d'allarme contro la diffusione della fauna selvatica come ad esempio cinghiali e cervi, i quali, oltre ai danni sui campi, causano numerosi incidenti stradali, talvolta fatali. Solo nel 2023 sono state presentate oltre 2000 richieste di indennizzo per il rimborso dei danni ai veicoli e lesioni derivati da collisione a Regione Lombardia".

"Da parte nostra c’è massima disponibilità nel continuare a collaborare con il corpo dei carabinieri forestali e della polizia provinciale, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto finora - incalza il consigliere regionale lecchese - La prospettiva è quella di aumentare il controllo del territorio e il monitoraggio della fauna selvatica, coinvolgendo anche le associazioni di categoria del mondo agricolo, i comprensori alpini e gli Ambiti territoriali con l’obiettivo di creare un gruppo di lavoro che si occupi di prevenzione e corretta comunicazione, oltre che di reperire e veicolare i dati e le informazioni utili in caso di avvistamenti e segnalazioni. Banalmente, ciò che possiamo fare è creare un maggiore coordinamento tra gli enti che, a vario titolo, si occupano di bioregolare la fauna selvatica".

"Le persone e gli allevatori spesso non sanno nemmeno a chi rivolgersi e, per questo, serve valorizzare il ruolo delle associazioni, in particolare quelle escursionistiche, micologiche e venatorie, che vivendo il mondo rurale, sono vere e proprie sentinelle del territorio e i principali interlocutori che possono aiutare a capire e ad affrontare il problema. Occorre fare un lavoro di squadra - conclude Zamperini - per regolare la

fauna selvatica e favorire un sano equilibrio custodendo la nostra biodiversità e le attività antropiche come la pastorizia, l’allevamento e l’agricoltura sul territorio".