Addio ad Alessandro Sesti, il fotografo dell'atletica lecchese

Lutto nel mondo dell'atletica italiana e lecchese. Si è spento all'età di 62 anni Alessandro Sesti, storico fotografo delle gare in ambito regionale e provinciale.

Il professionista brianzolo vantava una lunga esperienza sui campi e si è sempre fatto apprezzare per la sua disponibilità, oltre che per un'innata passione per l'atletica. In queste ore sono numerosi gli attestati di stima nei suoi confronti e di cordoglio pervenuti alla famiglia, la moglie Francesca Pirotta, attuale presidente del Comitato Fidal Como-Lecco, e i figli Matteo, Chiara e Luca. Con la consorte, Sesti gestiva da sempre l'attività di famiglie, Pirotta Pellicce, in via Roma a Casatenovo.

"Ha immortalato generazioni di atleti"

Diverse società sportive del territorio lo hanno voluto ricordare sui social: "La sezione atletica perde un grandissimo amico" ha scritto la Polisportiva Mandello. Anche l'Atletica Lecco ha postato una sua foto, accompagnata da un cuore. L'Up Missaglia ha listato il proprio profilo Facebook a lutto, condividendo il ricordo della Fidal Como-Lecco. "Persona speciale, sempre disponibile e amante dell'Atletica. Con i suoi scatti ha immortalato generazioni di Atleti lasciando un ricordo indelebile in ognuno di loro. Lo porteremo nel cuore grazie anche alle sue fotografie".

"Si è sempre distinto per passione, disponibilità e per il sorriso che aveva mentre immortalava intere generazioni di atleti con i suoi scatti - si legge sul sito nazionale della Fidal - Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l'atletica italiana".

I funerali di Alessandro Sesti si terranno martedì 19 aprile alle ore 14.30 a Casatenovo nella chiesa parrocchiale di San Giorgio.