Mandello in lacrime: addio ad Angela De Marcellis

Mandello piange Angela De Marcellis. La donna si è spenta oggi all'età di 54 anni a causa di una lunga malattia, che l'aveva provata nel fisico ma non aveva spento il suo sorriso. Un grande esempio di forza d'animo, determinazione e altruismo. Sono moltissime le persone che in queste ore piangono la sua scomparsa ricordandola con affetto sincero, come dimostrano i numerosi post susseguitisi sui canali social.

Angela era titolare dell'agriturismo "La Selvaggia" sopra l'abitato di Somana, attività nota nel territorio per essere stata avviata e condotta negli anni dal papà Firmino De Marcellis, leggenda della boxe mandellese e nazionale degli anni Sessanta-Settanta, e dalla moglie Franca. Con il tempo Angela li aveva affiancati, mettendo sempre grande passione nel lavoro e la massima cura verso le persone, con un approccio sempre molto "famigliare". Una miscela che ha permesso all'agriturismo di imporsi come una delle più apprezzate realtà del settore.

"Una donna brillante, piena di energia, sempre con il sorriso e una voce squillante che dà gioia al cuore… una persona fantastica con una famiglia bellissima" sono le parole usate da un'amica per descriverla fra i tanti messaggi pubblicati nelle ultime ore.

Angela De Marcellis lascia i genitori, il marito Massimo, la sorella Clara e il fratello Matteo, il figlio Emanuele con Vanessa. I funerali si svolgeranno venerdì 3 giugno alle ore 10.30 nella chiesa di Sant'Abbondio a Somana. La salma si trova nella camera ardente in piazza della Vittoria a San Zeno.