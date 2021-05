Scomparso a soli 45 anni il fondatore dell'associazione Grignetta Asd

A soli 45 anni è scomparso Andrea Rusconi. Tutta la comunità di Ballabio è in lutto per una morte improvvisa, così come Valmadrera, sua città di origine. Andrea aveva accusato un malore qualche giorno fa, ma la sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore.

Una tragedia che colpisce una famiglia già messa a dura prova dalla scomparsa, nel 2018, della moglie Rita Pozzi, piegata da una malattia a soli 47 anni. Andrea lascia i due figli piccoli.

Rusconi, poco più di un anno fa, era stato tra i fondatori dell'associazione Grignetta Asd che si occupa di promozione dello sport tra calcio, sport, mtb e trekking.

Il sodalizio, sulla sua pagina Facebook, lo ha ricordato con un lungo e toccante post, che riportiamo di seguito.

Il ricordo degli amici della "Grignetta Asd"

“La morte non è niente. Non conta.

Io me ne sono solo andato nella stanza accanto.

Non è successo nulla.

Tutto resta esattamente come era.

Io sono io e tu sei tu

e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme è immutata, intatta.

Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora.

Chiamami con il vecchio nome familiare.

Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce,

Non assumere un'aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Sorridi, pensa a me e prega per me.

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima.

Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto.

È la stessa di prima,

C'è una continuità che non si spezza.

Cos'è questa morte se non un incidente insignificante?

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo.

Va tutto bene; nulla è perduto.

Un breve istante e tutto sarà come prima.

E come rideremo dei problemi della separazione quando ci incontreremo di nuovo “

Vogliamo ricordarti così, con il tuo entusiasmo travolgente, con la tua voglia di sorridere e ridere sempre nonostante tutto.

L’amore per Riccardo e Federico siano la forza e l’esempio per ognuno di noi per continuare a vivere una vita senza di te.

Il gruppo dei consiglieri Grignetta Asd